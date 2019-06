American Football : Wolfpack ist jetzt punktgleich mit dem Ersten

Mönchengladbach Kurz vor Schluss entschied das Wolfpack das Spitzenspiel gegen die Cologne Crocodiles für sich. Sekunden vorher sah alles noch einer Niederlage aus.

) Es war ein Herzschlagfinale bei brütender Hitze in Köln: Drei Minuten vor dem Ende ging der bis dahin ungeschlagene Tabellenführer Cologne Crocodiles mit 12:6 in Führung gegen das Gladbacher Wolfpack. 110 Sekunden vor Ablauf der Spielzeit kamen die Kölner erneut in Ballbesitz. Doch ein missratener „Snap“ brachte das Rudel in der gegnerischen Hälfte wiederum in Ballbesitz und nutzte diesen zum Ausgleich. Den anschließenden Extrapunkt zum 13:12 für das Rudel verwandelte Niklas Schützendorf.