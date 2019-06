Jugendfußball : Vier Stadtmeister-Titel gehen an den 1. FC

Vier Stadtmeister-Titel gehen an den 1. FC

Jugendfußball Der 1. FC Mönchengladbach holt das Gros der Stadtmeister-Pokal auf dem Feld. Den einzigen Mädchen-Wettbewerb gewinnt die U13 des FSC Mönchengladbach gegen das Westend-Team.

Der 1. FC Mönchengladbach war in vier von sieben Altersklassen der Feld-Stadtmeisterschaften siegreich. Bei den F-Junioren, die nach dem Fair-Play-Prinzip alle siegten, war der FC nicht dabei, bei den E-Jugend schied er in der Vorrunde aus und die Mädchen der U13 unterlagen dem FSC.

In Giesenkirchen war der SC Hardt mit seinen A-Junioren Endspielgegner des FC. Die Westender traten mit ihrer A2, die zudem noch mit zwei B-Junioren personell verstärkt wurde, an und setzten sich mit 5:2 durch. Nur mit einer 2:1-Führung ging es für den Favoriten in die Pause. Auch nach dem 4:1 konnte der SC Hardt nochmals den Rückstand verkürzen und war drauf und dran, diesen weiter zu minimieren. Doch nach dem Platzverweis gegen Hardts Torhüter gelang dem FC ein weiteres Tor.