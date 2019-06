Hockey : Nur Fünfter, aber auf einem guten Weg

Marcus Küppers ist mit der Punkt-Ausbeute dieser Saison nicht zufrieden. Doch die Entwicklung seiner jungen Mannschaft gefällt dem GHTC-Trainer. Foto: Dieter Wiechmann

Mönchengladbach Der Gladbacher HTC hat das letzte Saisonspiel der Zweiten Liga mit 3:6 bei Schwarz-Weiß Köln verloren und damit das Endspiel um Platz vier. Denn war es auch eine Saison, in der sich sein junges Team gut entwickelt hat. Eine Analyse.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Knüfermann

So hat sich der Gladbacher HTC seinen Saisonabschluss ganz sicher nicht vorgestellt. Bei Schwarz-Weiß Köln gab es am Sonntag eine deftige 3:6 (1:3)-Niederlage. So muss sich der GHTC sich im Abschlussranking der Zweiten Bundesliga mit Platz fünf begnügen. Das ist nicht das, was man sich an den Holter Sportstätten vorgestellt hat. Unter den ersten Drei oder Vier wollten sich die Gladbacher platzieren, sind aber nun im Niemandsland gelandet. Das mag auf den ersten Blick langweilig und nach Normalität klingen. Und doch ist es für das junge Team ein Schritt nach vorn.

Info Braun und Cassiem sind die besten Schützen der Saison Niklas Braun (11 Tore), Abdud Cassiem (10), Luca Lindner, Paul Tenckhoff (beide 8), Elias Trueson, Florian Jansen (beide 5), Ben Böke, Felix Kluth, Jan Vratz (alle 3), Julian Hertl, Felix Krause, Tillmann Pohl, Daan Schenck, Joshua Trueson (alle 1)

Seit dem Abstieg aus der Feld-Bundesliga 2014 ist den Gladbachern keine bessere Saison gelungen. 30 Punkte hat der GHTC gesammelt und damit deutlich mehr als in den Spielzeiten 2017/2018 (18 Punkte), 2016/17 (23), 2015/2016 (17) und 2014/2015 (23).

Auch die Torausbeute kann sich sehen lassen. Die Marke von über 60 Treffern gab es seit 2014 nicht mehr und ist nicht umsonst die zweitbeste Quote der zu Ende gegangenen Saison. Das macht Mut und ist Beweis dafür, dass es bergauf geht. Wenn auch nur langsam und Schritt für Schritt.

Dass es in der Rückrunde nicht mehr zum ganz großen Coup reichte, war den GHTC-Anhängern von Anfang bewusst. Zu gering war die Ausbeute der Hinrunde mit lediglich 14 Zählern (von 27 möglichen). Dass aber auch die Rückrundenbilanz mit 16 Punkten nicht viel besser ist, geht als deutliche Enttäuschung durch.

Alles andere als eine Enttäuschung ist ein Blick in die Team-Statistiken. Der GHTC-Kader ist besser aufgestellt als zuvor. Gleich 14 verschiedene Spieler haben mindestens ein Tor erzielt. Das ist stark und zeigt, dass es in der Breite stimmt. Dass Luca Lindner und Felix Kluth, beide gerade 17 Lenze geworden, in der zweiten Saisonhälfte zusammen elf Tore erzielten, macht zudem Spaß und steht für die gute Jugendarbeit im Verein.

Auch Trainer Marcus Küppers, der sein zweites Jahr an der Seitenlinie beendet hat, war trotz der Pleite eher positiv gestimmt. „Mit der Punkte-Ausbeute sind wir insgesamt nicht zufrieden. Aber alles in allem sehe ich uns dennoch auf einem guten Weg, sodass wir mit dem Beginn der neuen Saison einen anderen Anspruch haben werden. Wir werden unsere Entwicklung konsequent fortführen und auch personell nachlegen. Unter anderem kehrt Cedric Jacobi zurück“, sagte er.

In der Domstadt lief Sonntag wenig zusammen. Schon zur Halbzeit lagen die Gladbacher mit 1:3 zurück, zeigten nach der Pause, als sie aus einem 1:5-Rückstand ein 3:5 machten, kurz Moral, waren am Ende aber chancenlos, wie Küppers, für dessen Team Jan Vratz (2) und Niki Braun trafen, fand. „Wir haben uns von Anfang an sehr schwergetan und wohl auch verdient verloren. Dazu beigetragen hat, dass wir nach dem kurzfristigen Ausfall von Florian Jansen nur drei gelernte Verteidiger im Kader hatten. Dass sich dann auch noch Niklas Hertl und Luca Lindner verletzt haben, hat uns nicht in die Karten gespielt“, sagte er.