Jugend-Handball : Der TV Korschenbroich freut sich über zwei Aufstiege

Korschenbroich Die männliche und die weibliche B-Jugend des Klubs spielen nächste Saison in der Oberliga. Biesels B-Jugend geht ins Entcheidungsturnier.

Mit drei souveränen Siegen (16:12 gegen den ASV Süchteln, 19:7 gegen Adler Bottrop, 21:5 gegen HC Rhede) belegt die männliche B1 des TV Korschenbroich von Interimstrainerin Birgit Rahmacher Platz 1 in ihrem Qualifikationsturnier in Süchteln und spielt somit in der Saison 2019/20 in der Oberliga. „Die Jungs haben ein überragendes Turnier gespielt“, sagte Rahmacher.