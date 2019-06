Reportage von der Kunstrad-DM : Einfach so trainieren? Von wegen.

Frohnlach So erlebten acht Kunstradfahrer aus Neuwerk ihre erfolgreiche DM. Eine Reportage.

Freitagmorgen 8.30 Uhr. Acht Kunstradfahrer von den Adlern Neuwerk machen sich auf den Weg ins knapp 500 Kilometer entfernte Frohnlach in Bayern, um bei den Deutschen Schülermeisterschaften zu starten. „Dabei sein ist alles“, lautet die Devise. Schließlich war die Qualifikation schon ein großer Erfolg. Nach fünfeinhalb Stunden Fahrt bei großer Hitze dann die Ankunft in Frohnlach.

Um 10 Uhr wurde es dann ernst für Luca Bourgeois, Eva und Ian Hoppenkamps und Hanna Zimmermann. An Platz sieben sind sie gesetzt, die Erwartungen entsprechend nicht groß, es gilt in erster Linie, den Platz zu halten. Das Quartett zeigt eine astreine Kür trotz enormer Nervosität und am Ende standen 52,70 Punkte auf der Ergebnistafel. Dass dieses Ergebnis aber nicht nur knapp an ihrer Bestleistung vorbei ging, sondern noch einiges mehr wert ist, sollte sich im Laufe des Wettbewerbs zeigen.