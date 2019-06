Fussball : Mitschkowksi beim FC-Test am Spielfeldrand

Noch ist nicht offiziell, dass Frank Mitschkowski neuer Trainer des Landesligisten 1. FC Mönchengladbach wird. Doch beim Testspiel gegen den KFC Uerdingen (2:4) war er schon dabei.

Offiziell verkündet hat der Landeslgiist 1. FC Mönchengladbach den Namen seines neuen Trainers noch nicht, aber am Samstag stand Frank Mitschkowski bei ersten Test am Spielfeldrand. Gegner war an der Luisenstraße der Drittligist KFC Uerdingen, was im Vorfeld aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt worden war. Die Westender zogen sich beim 2:4 sehr achtbar aus der Affäre. Erst kurz vor der Pause brachte Maxi Beister den KFC durch einen Elfmeter in Führung, noch vor dem Wechsel erhöhte Roberto Rodriguez. Den Vorsprung bauten Tobias Rühle und Selim Gündüz nach gut einer Stunde ajuf 4:0 aus. Als die Krefelder dann wohl schon etwas sorgloser wurden, kassierte das Team von Heiko Vogel noch zwei Gegentreffer. Ein Lupfer von Oguz Ayan brachte das 1:4, dann traf noch Samy Forestal per Kopf (87.).