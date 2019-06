Deutsche Meisterschaften : Gladbacher Athleten überzeugen in Wetzlar

Mönchengladbach Paula Schneiders sichert sich im 3000-Meter-Hindernisrennen der U23 endgültig das Ticket für die Europameisterschaften im schwedischen Boras, die weibliche 800-Meter-Staffel des LAZ ist die schnellste aller Zeiten, Jolina Schmitz rennt zur Saisonbestzeit.

Schneiders ging von Beginn an mutig das Tempo in der Führungs-gruppe mit. Die ersten 1000 Meter liefen sie in flotten 3:23 Minuten. Fünf Läuferinnen setzten sich nun kontinuierlich vom Feld ab. Die Gladbacherin blieb dabei stets auf Tuchfühlung. Auch der zweite Kilometer war mit 3:24 immer noch sehr flott. Auf den letzten zwei Runden setzten sich drei Damen vorne allmählich ein wenig ab. Die 18-Jährige versuchte nicht, den Anschluss zu suchen, um nicht am Ende zu wenig Körner zu haben. Gemeinsam mit Lisa Oed (Hanau-Rodenbach) ging sie hinter dem Führungstrio auf die letzte Runde. Am letzten Hindernisgraben setzte sich Schneiders dann entscheidend von Oed (10:15,99) ab und lief in einem starken Finish als Vierte in neuer Bestzeit von 10:14,03 Minuten über die Ziellinie. Damit sicherte sie sich endgültig das Ticket für die U20-EM in Boras. „Ich bin nun für die internationale Meisterschaft bestens gerüstet“, sagte sie.