Oberliga-Derby zwischen Rheydt und Lobberich Übungsleiter mit ungewisser Zukunft und unterschiedlichen Tendenzen

Nach dem Seitenwechsel konnte der Vorsprung des TVL zunächst ausgebaut werden, doch in den letzten zehn Minuten gelang es den Gästen noch, den zweiten Spielabschnitt für sich zu entscheiden. „Wir haben es uns heute unnötig schwer gemacht“, ärgerte sich der Lobbericher Trainer André Riesz. „Die erste Halbzeit war sowohl in der Deckung, als auch im Angriff richtig gut. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir richtig gut angefangen und das Spiel bis zur 50. Minute dominiert, doch dann hörte die Mannschaft plötzlich auf zu spielen. Eine Minute vor dem Ende habe ich dann noch eine Auszeit genommen, was eigentlich gar nicht mein Ding ist. Ich war aber richtig sauer und habe die Mädels dann auch entsprechend zusammengestaucht.“