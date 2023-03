Deutliche Siege in der Verbandsliga Lürrip und Süchteln wie entfesselt

Die Hausherren starteten fulminant in die Begegnung. Insbesondere die Abwehr war herausragend, denn in den ersten 14 Minuten gelang das Kunststück, nicht einen einzigen Gegentreffer zu kassieren. Das lag zunächst an Torhüter Carsten Hesse, der mit zahlreichen Paraden glänzte, zudem war der Innenblock schier unüberwindlich und blockte etliche Wurfversuche der Gäste. Hinzu kam, dass sich die HSG eine Vielzahl von technischen Fehlern leistete.