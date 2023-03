In Kooperation mit Borussia Mönchengladbach So lief die erste Fifa-Stadtmeisterschaft in Mönchengladbach

In den vergangenen Jahren erlangte der Bereich E-Sport in Deutschland immer mehr Aufmerksamkeit und viele Menschen verschiedener Generationen entdecken immer mehr ihr Talent an der Konsole. Zudem wird schon seit einigen Jahren die „Virtual Bundesliga“ ausgetragen, in der viele der Fußball-Bundesligisten mit ihren E-Sport-Teams um den Titel kämpfen. Auch Borussia Mönchengladbach nimmt an diesem Wettbewerb teil.