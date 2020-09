Gladbacher HTC : Zwei Patzer kosten nach Corona-Pause die Tabellenführung

Hockey Fehlende Leistungsträger und ein neuer Rasen, der noch kein Glück brachte: Der Gladbacher HTC verliert den Auftakt nach der Corona-Pause gegen den Düsseldorfer HC. Trainer Küppers sieht noch viel Arbeit für seine Mannschaft.

Die Zweiliga-Hockeyspieler des Gladbacher HTC sind nach der Corona-Pause mit einer Niederlage in die Meisterschaft zurückgekehrt und haben die Tabellenführung, die sie seit Oktober 2019 innehatte, verloren. Gegen den Erstliga-Absteiger Düsseldorfer HC gab es trotz ordentlicher Leistung eine 0:2 (0:0)-Pleite. Besonders bitter war dabei die Tatsache, dass beiden Gegentreffern individuelle Fehler von GHTC-Spielern vorausgingen, sodass Trainer Marcus Küppers zu der Erkenntnis kam: „Ohne die beiden Fehler wäre das Spiel wahrscheinlich 0:0 ausgegangen“.

Schon bevor das Liga-Spitzenspiel vor der aktuell größtmöglichen Kulisse von 300 Zuschauern angepfiffen wurde, war rund um den neuen Kunstrasen einiges los. Carola Meyer (Präsidentin des Deutschen Hockey Bundes), Michael Timm (Chef des Westdeutschen Hockeyverbandes) und der GHTC-Vorsitzende Frank Steimel weihten gemeinsam den neuen Teppich ein und läuteten so das zweite Saisondrittel in der zweiten Bundesliga ein. Ein echtes Vorbild war dabei die Organisation rund um die Corona-Maßnahme. Das Konzept des GHTC wirkte bestens durchdacht und auch Mannschaften und Zuschauer hielten sich an die Vorgaben.