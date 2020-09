Hockey : Der Gladbacher HTC kann gleich klare Verhältnisse schaffen

Mönchengladbach Die neue Spielzeit knüpft an Hinrunde der vergangenen Saison an. Der Zweitligist Gladbacher HTC ist Erster und hat gleich Verfolger Düsseldorf zu Gast.

Mit 126-tägiger Verspätung und elf Monate nach dem Ende der Hinrunde startet am Samstag die 2. Hockey-Bundesliga in die Feldsaison. Mit dem Heimspiel gegen den Düsseldorfer HC beginnt für den Gladbacher HTC um 14 Uhr eine ungewöhnliche Zeit. Nicht, weil der neu verlegte Kunstrasen an den Holter Sportstätten nun in Blau daherkommt, sondern vielmehr wegen des Übergangsmodus, auf den sich der Deutsche Hockey Bund mit den Vereinen verständigt hat.