1. FC Mönchengladbach : 1. FC startet mit Niederlage in Saison

Fußball Trotz der Pleite zeigte sich Trainer Triantafillidis mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Drei Tore der Hildener erzielt dabei Abwehrmann Müller.

Der 1. FC Mönchengladbach ist in der Oberliga Niederrhein mit einer 2:3 (1:1)-Niederlage gegen den VfB 03 Hilden in die Saison gestartet. Dabei legten die Mannen von Trainer Alexi Triantafillidis einen perfekten Start ins Spiel hin: Gleich in der 4. Minute sorgte Petar Popovic (4.) für die frühe 1:0-Führung der Hausherren. Vorausgegangen war ein langer Diagonalball auf den 22-jährigen Stürmer, der die Kugel in die lange Ecke jagte und die neuzusammengestellte Mannschaft des 1. FC früh jubeln ließ.

Die Freude über den Führungstreffer hatte jedoch nicht lange bestand, denn Hildens Robin Müller konnte in der 10. Minute bereits zum 1:1 ausgleichen. In der Folge entwickelte sich ein munteres Spiel auf beiden Seiten. Die beste Chance auf den erneuten Führungstreffer hatte hierbei Marcel Lüft (34.), dessen Ball von Hildens Torwart Yannic Lenze in höchster Not zur Ecke geklärt werden konnte. Popovic hatte Lüft zuvor mit einem Ball über die linke Seite geschickt in Szene gesetzt. Am Ende fehlten allerdings wenige Zentimeter zum 2:1.