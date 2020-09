Fußball-Bezirkliga : Favorit ist Victoria, der Star Berberoglou

Mönchengladbach Laut einer Umfrage ist Mennrath Favorit auf den Aufstieg. Rheydts routinierter Stürmer Ferdi Berberoglu gehört zu den Stars der Bezirksliga.

Nach der Corona-bedingten Zwangspause geht es mit einer neuen Saison in der Bezirksliga weiter. Der 1. FC Viersen und Teutonia Kleinenbroich sind Richtung Landesliga entschwunden, der SC Hardt ist aus der A-Kreisliga aufgestiegen. So sind es insgesamt sechs Teams aus dem Fußballkreis Mönchengladbach/Viersen in dieser Bezirksliga-Gruppe. Jüchen wurde einer anderen Gruppe zugeteilt.