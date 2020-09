Nations League : Portugal siegt ohne Ronaldo - England mit Elfmeter-Glück

Köln Zahlreiche Mitfavoriten sind erfolgreich in die Nations League gestartet: Dabei überzeugte vor allem Titelverteidiger Portugal ohne Superstar Cristiano Ronaldo gegen Kroatien. Auch Frankreich, England und Belgien gewannen.

Die Favoriten sind ihrer Rolle in der Nations League zum Auftakt gerecht geworden: Vor allem Titelverteidiger Portugal überzeugte - auch ohne den kurzfristig fehlenden Cristiano Ronaldo. Der Europameister siegte am Samstag in Gruppe 3 der Liga A gegen den WM-Zweiten Kroatien mit 4:1 (1:0). Im zweiten Spiel der Gruppe tat sich Weltmeister Frankreich in Schweden beim 1:0 (1:0) deutlich schwerer.