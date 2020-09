Leidenschaftliche Diskussion in Düsseldorf : Viele Reaktionen auf Karnevals-Absage

Düsseldorf Die KG Regenbogen sagte den Karneval komplett ab. Dafür gibt es viel Beifall, andere Vereine warten ab. Das Verständnis für diese frühzeitige Entscheidung ist aber groß.

Dass sich die KG Regenbogen, einer der größten Vereine der Stadt, wegen Corona in dieser Session aus dem Karneval ausklinkt, bewerten viele Düsseldorfer positiv. Das belegen unter anderem zahlreiche Kommentare im Internet. So schreibt ein User auf der Internetseite unserer Redaktion: „Eine sehr vernünftige Entscheidung. Die wollen weder sich noch andere gefährden und vor allem lieber aktiv die Entscheidung treffen.“ Auf Facebook findet sich die Aussage: „Respekt, endlich hat das Gehampel ein Ende. In einer so schwierigen Situation zeigt die KG Regenbogen Verantwortung und Weitsicht.“ Eine weitere Userin findet: „Für einen Verein eine traurige Entscheidung. Aber ihr zeigt Verantwortung.“