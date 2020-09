Filmbranche in der Corona-Krise : Düsseldorfer Kinos wieder voller durch Christopher Nolans „Tenet“

Düsseldorf Corona macht den Kinobetreibern schwer zu schaffen, Blockbuster könnten sie retten. Dank Hollywoods neuem Science-Fiction-Werk „Tenet" sind auch Düsseldorfs Kinos offenbar wieder auf einem soliden Kurs.

Von Donnerstag bis Sonntag wurden deutschlandweit in 680 Kinos auf etwa 2200 Leinwänden famose 320.000 Besucher und 3,2 Mio. Umsatz registriert. Dazu kommen noch etwa 60.000 Zuschauer vom Starttag am Mittwoch, sodass der Kinoretter von Christopher Nolan gesamt bereits bei 380.000 verkauften Tickets liegt.

Auch Düsseldorfs Kinobetreiber spüren durch Christopher Nolans Thriller „Tenet“ einen deutlichen Aufwind. So kamen in den Ufa-Palast am Hauptbahnhof am Samstag 800 Besucher, wie Geschäftsführer Sebastian Riech sagt. „Das ist immerhin schon mal ein Viertel von einem normalen Samstag.“ Sonntag waren es 700 Besucher, seit Öffnung des Ufa-Palastes waren im Durchschnitt 250 Gäste pro Tag in dem Kino.