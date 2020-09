Endlich wieder Auftritte für Karnevalskünstler : Die Mostertpöttches geben ein Lebenszeichen

Düsseldorf Es wurde ausgelassen mitgeklatscht, getanzt, geschunkelt und mitgesungen. Ein genauer Blick offenbarte, dass die aktuell geltenden Pandemie-Beschränkungen penibel eingehalten wurden. Spürbar war aber vor allem: Die 250 Gäste sehnen sich nach Karneval.

So gut die Stimmung auf und vor der Bühne auch war, die Zukunft für Karnevalskünstler sieht nicht rosig aus. „Das war unser erster Auftritt seit Karnevalssonntag. Da haben wir beim Veedelszoch in Unterbach gespielt. Im Sommer haben wir normalerweise um die 15 Auftritte. Die sind in diesem Jahr alle abgesagt worden“, sagte Enrico Palazzo, Sänger der Düsseldorfer Mundartband Rhingjold. „Wir waren richtig nervös, als wir beim Düsseldorfer Abend auf die Bühne gegangen sind. Da hat man mal wieder gemerkt, wie man Auftritte vermisst hat.“ Die meisten der Mostertpöttches-Mitglieder (90 Prozent) sind nicht auf Einnahmen durch Auftritte angewiesen. „Die meisten gehen einem normalen Beruf nach“, sagt Mostertpöttches-Vorstandsmitglied Manfred Castor. So auch Shooting-Star Yasmin-Marie Hutchins-Schier. Sie ist Vorstandsassistentin bei einem Versicherungsmakler, und Karnevals-Urgestein Michael Hermes, der bereits 28 Mal das Sessionslied des Düsseldorfer Karnevals verantwortete, ist Werkstattmeister bei der Rheinbahn.