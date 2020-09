Statt Pleite mal Neueröffnung in Düsseldorf : Millionen-Projekt Laki’s eröffnet bald im Kö-Quartier

Statt Pleite mal Neueröffnung in Düsseldorf

Düsseldorf Gastronomie-Neueröffnungen sind während der Corona-Krise eine Seltenheit. Das Team vom Laki’s im neuen Kö-Quartier traut sich. Dabei nahemn die Inhaber viel Geld in die Hand: zwei Millionen Euro.

Nach vielen Gastronomie-Pleiten in Zeiten von Corona ist das für die Branche sicher ein starkes Zeichen: Mitte September öffnet das Laki’s im Kö-Quartier an der Breite Straße in der Innenstadt. Zwölf Monate dauerte die Umbauphase, 1000 Quadratmeter werden den Gästen zur Verfügung stehen.