Hohe Ziele, viel Verstärkung : Das Ziel der Borussen ist die Regionalliga

Ronny Rogawska will mit den Borussen in die Regionalliga aufsteigen. Sein Team sei stark genug dafür, sagt der Trainer. Foto: Marianne Müller/TVK/Marianne Mueller/TVK

Mönchengladbach Mit dem neuen Trainer Ronny Rogawska geht der Oberligist Borussia die neue Saison selbstbewusst an. Zurm Start geht es zum TV Lobberich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alyssa Pannwitz

Am Wochenende fällt der Startschuss für die neue Saison, auf die alle Handball-Interessierten schon mit Sehnsucht warten. Indes: wegen der Corona-Pandemie ist eine gewisse Ungewissheit vorhanden, ob und wie die neue Spielzeit vonstatten gehen wird.

Trotz aller Bedenken und Vorsichtmaßen ist die Vorfreude aber groß. So beim Oberligisten Borussia Mönchengladbach. „Wir freuen uns, dass es nach der langen Pause wieder losgeht“, betont der Borussen-Trainer Ronny Rogawska. „Der Verein hat ein gutes Konzept erarbeitet und wir können endlich wieder das machen, was wir lieben.“

Info Geistenbeck startet daheim gegen Königshof Das Startprogramm beschert dem Oberliga-Aufsteiger TV Geistenbeck gleich ein Heimspiel gegen die DJK Alder Königshof (Samstag, 19.30 Uhr). In der Verbandsliga empfängt der TSV Kaldenkirchen den HC Rot-Weiß Oberhausen (Samstag, 19 Uhtr) und die Turnerschaft Lürrip gastiert beim TV Aldekerk II (Samstag, 20 Uhr). In der Frauen-Oberliga startet der TV Lobberich gegen die HSG Bergische Panther (Sonntag, 13.45 Uhr). Der Rhedyter TV beginnt erst am 12. September gegen Adler Königshof.

Allerdings ist nicht nur eine große Vorfreude vorhanden, die Mönchengladbacher haben ihr Saisonziel sehr hochgesteckt, denn nicht weniger als der Aufstieg in die Regionalliga Nordrhein ist das erklärte Ziel.

Um das zu erreichen ist das Gesicht der Mannschaft schon fast grundlegend verändert worden. Mit Clim Smeets, Guss Killars, Moritz Krumschmidt, Lucas Feld, Milan Müller, Vincent Rose und Andreas Kropp haben gleich sieben Spieler die Mannschaft verlassen. Dafür wurden hochkarätige Neuzugänge verpflichtet. Heider Thomas, Dennis Aust und Niklas Weis können allesamt auf Erfahrungen in der Zweiten Bundesliga zurückgreifen. Hinzu kommen noch Aljoscha Akuinor und Christian Mertner.

Den ersten Schock musste die neuformierte Mannschaft jedoch schon einstecken, denn der halbrechte Rückraumspieler NIklas Weis zog sich vor drei Wochen einen Kreuzbandriss zu und wird diese Saison wohl kaum noch zum Einsatz kommen. „Das ist natürlich ein herber Verlust, den wir erst einmal kompensieren müssen“, so Rogawska. „Nichtsdestotrotz haben wir eine sehr starke Mannschaft, die durchaus das Zeug hat unser Ziel zu realisieren.“

Dreh- und Angelpunkt im Gladbacher Spiel dürfte Heider Thomas werden, der nicht nur über ein Gardemaß von knapp über zwei Metern verfügt, sondern zudem sehr spielintelligent ist, eine enorme Wurfkraft hat und zudem auch noch als Abwehrchef agieren wird. Und genau in diesem Bereich sieht der Trainer auch die Stärke seines Teams. Bereits in den Testspielen kristallisierte sich die Defensive als wahres Bollwerk heraus, was zuletzt auch der Regionalligist TV Korschenbroich erfahren musste, den die Borussen mit 32:26 bezwangen.

Mit ihrer kompakten Deckung erzwingt Mönchengladbach immer wieder Fehler der gegnerischen Angriffsreihen, die dann per Tempogegenstöße gnadenlos ausgenutzt werden. „Natürlich müssen wir erst noch besser zueinander finden, was bei so vielen neuen Spielern auch nicht weiter verwunderlich ist“, betont Rogawska. „Der Angriff kann sicherlich noch optimiert werden, doch daran arbeiten wir im Training und es wird von Woche zu Woche besser.“

Wer neben Borussia Mönchengladbach noch zum Kreis der Favoriten zählt, ist nicht leicht auszumachen und für Ronny Rogawska zunächst auch einmal zweitrangig. „Zunächst bekommt man in dieser Liga noch nicht so viel Videomaterial, um Gegner beobachten zu können und es war in diesem Jahr auch sehr schwierig, andere Mannschaften zu sehen. Wir müssen jedoch zunächst auf uns schauen, so wenig Fehler wie möglich machen, dann sind wir in der Lage gegen jeden Gegner zu bestehen.“