Trotz Niederlage bleibt Gladbach Spitzenreiter : Ein Wochenende mit Höhen und Tiefen

Der Gladbacher HTC musste gegen DSD Düsseldorf im fünften Spiel die erste Saisonniederlage hinnehmen. Einen Tag später gab es jedoch den Erfolg gegen Hamburg. Foto: Susanne Breithaupt

Feldhockey Der Gladbacher HTC muss im Spitzenspiel gegen DSD Düsseldorf die erste Saisonniederlage einstecken. Einen Tag später zeigt die Mannschaft trotz eines Rückstands Moral und besiegt die Klipper aus Hamburg – und bleibt Spitzenreiter.

Von Nomita Selder

Auch nach dem zweiten Doppelspieltag in Folge behaupten die Herren des Gladbacher HTC die Spitzenposition der 2. Bundesliga Nord. Allerdings gab es beim DSD Düsseldorf mit einem 2:4 die erste Niederlage der Saison. Tags darauf folgte zu Hause gegen Klipper Hamburg ein 3:2-Erfolg.

Beim Spiel gegen den Aufstiegs-Mitfavoriten DSD Düsseldorf gingen die Landeshauptstädter bereits nach drei Minuten in Führung. Damit nutzte der DSD die erste seiner insgesamt wenigen Torchancen in Person von Ben Marquardsen. Nach kurzer Besinnungsphase auf Seiten der Gladbacher nahm das Spiel an Fahrt auf und der GHTC erarbeitete sich bereits im ersten Viertel vier gute Torchancen. Nach der ersten Pause war allerdings vor allem Schlussmann Jens Blüthner gefordert, der seine Mannschaft mit guten Paraden im Spiel hielt. Dennoch zeigten sich die Hausherren sicher im Abschluss und machten aus zwei weiteren Chancen zwei weitere Tore durch Maximilian Bergs (25.) und Lukas Muth (28.). Somit gingen die Herren von Trainer Jan Klatt mit einem 0:3-Rückstand, der weniger die Chancenverteilung, sondern mehr die Effizienz im Schusskreis widerspiegelte, in die Pause.

Nach der Halbzeitpause entwickelten die Gäste aus Gladbach mehr Zug zum Tor und nach zwei erfolglosen Strafecken verwandelte Mustaphaa Cassiem eine Variante mit einem gut gezielten Schrubber zum 1:3 (44.).

Im letzten Spielabschnitt witterten die Gladbacher Herren ihre Chance, doch Ben Marquardsen erzielte in der 49. Minute per Siebenmeter seinen zweiten Treffer zum 4:1 für den DSD. Unmittelbar nachdem Dayaan Cassiem in der 53. Minute per Eckenstecher den Treffer zum 2:4 erzielte, nahm die Gladbacher Bank volles Risiko und Keeper Jens Blüthner heraus. Trotz der Überzahl blieb es eine enge Schlussphase, in der die 4:2-Führung der Düsseldorfer allerdings bis zum Spielende bestand hatte.

„Es war insgesamt ein turbulentes Wochenende. Am Samstag machen wir zu wenig aus unseren zahlreichen Chancen und Strafecken und können uns aufgrund dessen nicht über die Niederlage beschweren. Unser Zusammenspiel hat diesmal nicht so gut funktioniert. DSD zählt zum Favoritenkreis und war sehr sicher im Torabschluss und gegen uns besonders motiviert,“ analysierte GHTC-Coach Jan Klatt die Partie.

Auch am Sonntag gegen Klipper THC Hamburg gab es keine lange Phase des Abtastens, doch dieses Mal gingen die Gladbacher durch Dayaan Cassiem bereits nach sechs Minuten mit 1:0 in Führung. Dieser Vorsprung hatte jedoch nur wenige Minuten bestand, ehe Hamburgs Leon Bernstein den Ausgleich erzielte (10.). Im Folgenden entwickelte sich eine enge und kampfbetonte Partie, in der hochkarätige Chancen im Gegensatz zum Vortag eher Mangelware waren. Dies änderte sich in den letzten 20 Spielminuten: Zunächst sorgte Leon Bernstein mit einem gut platzierten Siebenmeter für die 2:1-Gästeführung (42.), doch davon ließen sich die schwarz spielenden Gladbacher nicht beirren. Nur wenige Minuten später verlud Niklas Braun den gegnerischen Torhüter bei einem Siebenmeter gekonnt und glich zum 2:2 aus (45.). Elf Minuten vor dem Ende spielte David Ascenso Franco den am Kreisrand freistehenden Mustaphaa Cassiem an, der per argentinischer Rückhand den 3:2-Siegtreffer erzielte und sich dementsprechend feiern ließ. Klipper erspielte sich noch eine Strafecke, die die Gladbacher Defensive aber souverän ablief. Am Ende stand der fünfte Saisonsieg aus dem sechsten Spiel für den GHTC.

„Die Jungs haben eine tolle Moral gezeigt und trotz des Rückstandes und der unglücklichen Niederlage gegen den DSD das Spiel mit viel Willen, Einsatz und Leidenschaft gedreht. Es ist wichtig, auch solche umkämpften Partien zu gewinnen und dies mit in die verbleibenden Spiele zu nehmen, die auch nicht einfach werden. Wir haben ein weiteres Doppelwochenende vor uns und treffen mit Neuss und Großflottbek noch auf zwei direkte Konkurrenten,“ blickte Jan Klatt voraus.