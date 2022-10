Knapper Sieg für die Turnerschaft Lürrip : ASV Süchteln kassiert erste Pleite im Derby

Die Handballer des ASV Süchteln (rote Trikots) müssen sich im Derby gegen die Turnerschaft Lürrip geschlagen geben. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Handball-Verbandsliga Der ASV Süchteln unterliegt der Turnerschaft Lürrip verdient mit 29:33 und lässt nach dem furiosen Saisonstart in der Verbandsliga somit erstmals Punkte liegen. Vor einer beeindruckenden Kulisse ist es das Team von Coach Tobias Elis, das sich in einer packenden Schlussphase durchsetzen kann.

Nun hat es auch den Aufsteiger ASV Süchteln erwischt. Ausgerechnet im Derby gegen die Turnerschaft Lürrip setzte es mit 29:33 (16:14) die erste Saisonniederlage.

In der gut gefüllten Süchtelner Sporthalle, in der beide Fanlager zahlreich vertreten waren, herrschte eine tolle Stimmung. Das lag aber auch daran, dass sich beide Mannschaften nichts schenkten und die Zuschauer damit in ihren Bann zogen. Es war ein stetes Hin und Her. Betrachtend vonseiten der Gastgeber zeigen die Zwischenstände deutlich auf, welche Spannung vorherrschte. Süchteln führte zunächst mit 6:3, lag dann wieder mit 7:10 im Hintertreffen, drehte das Ergebnis dann aber wieder bis zum Pausenpfiff.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild, bis sich Lürrip neun Minuten vor dem Schlusspfiff auf 27:23 absetzen konnte. Wer nun allerdings glaubte, es sei eine Vorentscheidung gefallen, sah sich getäuscht. Der Süchtelner Trainer Tom Giesen nahm eine Auszeit. Seine Worte fruchteten, denn der ASV konnte nochmals zum 28:28 ausgleichen. In der verbliebenen Zeit ließ sich die TSL dann aber nicht aus der Ruhe bringen und fuhr einen letztlich verdienten Auswärtssieg ein.

„Natürlich war es klar, dass es uns irgendwann erwischen wird“, betonte ASV-Coach Giesen nach der Partie. „Allerdings haben wir uns diese Niederlage selber zuzuschreiben. Es lag nicht etwa daran, dass wir auf einen unfairen Gegner getroffen sind. Beide Teams haben sich nichts geschenkt, aber es war ein faires Spiel, an dem die Zuschauer sicherlich ihren Spaß hatten. Auch die Schiedsrichter haben eine gute Leistung abgerufen, also gibt es überhaupt keinen Anlass, nach Ausreden für diese Niederlage zu suchen“, so Giesen. „In den ersten vier Wochen hat uns gerade die tolle Zusammenarbeit mit Torhütern und Abwehr stark gemacht, davon war heute leider nicht so viel zu sehen. Individuell und in sämtlichen Mannschaftsteilen haben heute ein paar Prozentpunkte gefehlt und das können wir uns in der Verbandsliga nicht mehr leisten. Letztlich hat die clevere Mannschaft gewonnen, auch weil wir die letzte Abfahrt verpasst haben.“

Deutlich zufriedener äußerte sich selbstverständlich der Lürriper Trainer Tobias Elis. „Das war ein richtig gutes Spiel meiner Jungs“, freute er sich. „Man hat der Mannschaft angesehen, dass sie von der ersten Sekunde an Bock hatte, beide Punkte aus Süchteln zu entführen. Nach dem Sieg letzte Woche war allen klar, dass wir erneut eine starke Leistung bringen müssen, um zu punkten. Bis auf zwei oder drei Phasen, in denen wir etwas geschwächelt haben, weil die Abschlüsse zu früh auf das gegnerische Tor kamen, haben wir nie die Kontrolle über das Spiel verloren. Wir sind in der Deckung sehr diszipliniert aufgetreten. Im Angriff griffen die einstudierten Konzepte und die sich bietenden Chancen wurden auch genutzt. So erzielten wir zum zweiten Mal in Folge mehr als 30 Tore.“