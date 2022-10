Landesligist unterliegt dem FC Büderich : Weiterhin keine Punkte für den 1. FC Mönchengladbach

Fußball-Landesliga Der 1. FC Mönchengladbach bleibt in der Landesliga nach der 0:2-Pleite gegen Aufsteiger FC Büderich bei null Zählern. Vor der Partie verkündeten die Westender zudem, wie es mit Interimscoach Klaus Hammann, der den Posten von André Dammer übernommen hatte, weitergeht.

Der 1. FC Mönchengladbach wartet in der Landesliga weiterhin auf den ersten Punktgewinn. Mit 0:2 (0:2) unterlagen die Westender am Samstagabend zu Hause gegen den Tabellenführer FC Büderich und kassierten damit im sechsten Spiel die sechste Niederlage.

Vor der Partie wurde Interimscoach Klaus Hammann, der den Posten vor rund zwei Wochen von André Dammer übernommen hatte, zum neuen Cheftrainer befördert. Unterstützt wird er von Almir Husejnovic als Co-Trainer. Beide kennen sich noch aus der gemeinsamen Zeit bei TIV Nettetal. In der Saison 2016/17 spielte Husejnovic dort unter der Leitung von Hammann.

Die Favoritenrolle war vor dem Spiel klar verteilt: Die Gäste zeigen sich seit Saisonbeginn als bärenstarker Aufsteiger und holten aus den ersten fünf Spielen vier Siege und ein Unentschieden, was in der Endabrechnung 13 Punkte bedeutet. Bei den Hausherren, die bislang noch keinen einzigen Punkt auf ihrem Konto haben, fehlten vor dem Duell gegen Büderich neun potenzielle Startelfspieler. Von der unterschiedlichen Ausgangslage war während der gesamten 90 Minuten allerdings wenig zu sehen. Zwei individuelle Fehler in der Defensive der Mönchengladbacher sorgten aber schlussendlich für den Erfolg der Büdericher.