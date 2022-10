SC gewinnt trotz Unterzahl mit 1:0 : Zehn Waldnieler besiegen den SC Teutonia Kleinenbroich

Fußball-Bezirksliga Trotz einer 70-minütigen Unterzahl feiert der SC Waldniel einen knappen Heimerfolg in der Kreisliga über Teutonia Kleinenbroich. Ein Eigentor brachte die Waldnieler im zweiten Durchgang auf die Siegerstraße.

Noch vor Spielbeginn gegen Teutonia Kleinenbroich musste Waldniels Trainer Marc Trostel umstellen, da Goalgetter Melih Karakas während des Aufwärmtrainings signalisierte, dass er nicht spielen könne. Stattdessen genoss Finn Luca Brand das Vertrauen des Coaches. Dem Erfolg tat das keinen Abbruch, trotz 70-minütiger Unterzahl gewann der SC Waldniel am Ende knapp mit 1:0.

In der 73. Spielminute war es dann so weit: Ein Freistoß aus gut 25 Metern von Tayfun Yilmaz landete zur Führung von Waldniel im Netz, Kleinenbroichs Vosen hatte die Kugel als letzter berührt und unglücklicherweise im eigenen Tor untergebracht. Auch in der Folge blieb Waldniel mit zwei weiteren Chancen gefährlich – ein Tor entstand daraus aber nicht mehr.