Torhüter machen beim 0:0 zwischen Netteal und SW Essen den Unterschied : Rasantes Remis ohne Tore beim Spitzenreiter in Essen

Fußball-Oberliga Der SC Union Nettetal kehrt mit einem Punkt von Oberliga-Spitzenreiter ETB SW Essen zurück. In einem flotten Spiel mit vielen Torgelegenheiten sind es am Ende die Torhüter beider Teams, die den Unterschied machen und für ein gerechtes 0:0 sorgen. SCU-Coach Andreas Schwan zeigte sich zufrieden mit seiner Mannschaft.

Dass zwischen Oberliga-Spitzenreiter ETB SW Essen und SC Union Nettetal am Sonntag in 90 Minuten kein Tor gefallen ist, lag vor allem an den beiden Keepern – denn hochkarätige Chancen erspielten sich beide Teams genug. Doch sowohl an Stefan Jaschin im Tor der Essener als auch an Union-Schlussmann Maximilian Möhker war an diesem Tag kein Vorbeikommen.