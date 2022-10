Rheydter SV wackelt nur kurz und feiert dann Schützenfest : Murat Ok und Pascal Schmitz überrollen Sportfreunde Hehn

Pacal Schmitz (M.), hier im Derby gegen Viktoria Rheydt, war Dreh- und Angelpunkt im Spiel des Rheydter SV. Foto: Theo Titz

Fußball-Kreisliga Bereits zur Halbzeit bringt Murat Ok den Rheydter SV mit einem lupenreinen Hattrick gegen DJK Sportfreunde Hehn auf die Siegerstraße. Nach einer kurzen Schwächephase in der zweiten Halbzeit schraubte insbesondere Pascal Schmitz weiter am deutlichen Ergebnis.

Am Freitagabend kam es in Hehn zu einer Premiere, denn zum ersten Mal trafen die DJK Sportfreunde Hehn und der Rheydter SV in einem Meisterschaftsspiel aufeinander. Und unterschiedlicher hätten die Voraussetzungen vor diesem Kreisliga-Duell nicht sein können.

Der Gastgeber befindet sich noch mitten in einem Umbruch, die Gäste aus Rheydt haben ein komplett neues Team aus dem Boden gestampft. Hehn kämpft nach einer guten Vorsaison derzeit gegen den Abstieg, der „Spö“ hat sich in der Spitzengruppe auch nach der kurzen Zeit etabliert. Am Ende fuhr der RSV mit 8:3 einen deutlichen Sieg ein, der aber trotz der Deutlichkeit beim Schlusspfiff zwischenzeitlich bedenklich wackelte.

Unter den Augen von Schiedsrichterbeobachter Dieter Kauertz, der dem Unparteiischen Agejan Kreft eine gute Leistung bestätigte, übernahm der Spö gleich das Kommando. Angetrieben von Pascal Schmitz, der als Ballverteiler überall zu finden war, ging es fast nur in eine Richtung. So fiel die Gästeführung wenig überraschend. Nach einer Flanke von links stand Murat Ok frei und hatte keine Mühe einzuköpfen (16.). Auch das 2:0 entstand über links nach einem Konter, den Ok erneut freistehend flach im Tor unterbrachte (25.).

Damit war der Torhunger der RSV-Sturmspitze längst nicht gestillt, denn auch das 3:0 für den RSV markierte Ok noch vor der Pause zum lupenreinen Hattrick (45.+1). Zwar zeigte sich Hehn mit zwei guten Möglichkeiten in der ersten Halbzeit vor dem Rheydter Tor, die 3:0-Pausenführung war dennoch auch in der Höhe verdient.

Der zweite Spielabschnitt begann dann ohne Dreifach-Torschütze Ok, der unter heftigen Magenkrämpfen ausgewechselt werden musste. Und plötzlich schien sich das Blatt zu wenden: Hehns Fabian Hentrup nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Rheydter Abwehr zum 1:3 (47.), ein Freistoß von Jan Drechsler aus über 30 Meter landete wenig später in der Torwartecke zum 2:3-Anschlusstreffer (54.).

Der RSV wackelte, fiel aber nicht und fand die passende Antwort. Benjamin Holzapfel (62.) und Marvin Müller (70.) stellten den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. Marvin Broders brachte Hehn zwar noch einmal heran (73.), doch dann folgte der Auftritt von Pascal Schmitz. Zwei Tore (78./86.) sowie eine Vorbereitung (81., zum Treffer durch Magnus Lambertz) steuerte er binnen acht Minuten zum 8:3-Endstand bei.