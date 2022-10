Oberligist gewinnt Derby deutlich mit 30:19 : Borussia fegt auch den TV Geistenbeck aus der Halle

Handball-Oberliga Das Oberliga-Topteam gewinnt das nächste Derby und schlägt den TV Geistenbeck dank einer bärenstarken zweiten Halbzeit deutlich mit 30:19. Insbesondere der breite Kader scheint Borussia Mönchengladbachs große Stärke zu sein.

Im Derby gegen den TV Geistenbeck stellte Borussia Mönchengladbach eindrucksvoll unter Beweis, warum diese Mannschaft der Top-Favorit auf den Aufstieg in die Regionalliga Nordrhein ist. Am Ende machten es die Borussen richtig deutlich und gewannen vor einer tollen und stimmungsvollen Kulisse souverän mit 30:19 (14:10).

„Wir haben das heute richtig gut gemacht“, freute sich der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska nach dem Schlusspfiff. Auch wenn die Begegnung sich zunächst recht ausgeglichen gestaltete, setzte die Abwehr der Hausherren gleich von der ersten Sekunde an Akzente und ließ den Rückraum der Gäste kaum zur Entfaltung kommen.

Zur Geistenbecker Ehrenrettung muss jedoch erwähnt werden, dass sie auf ihren Routinier und Haupttorschützen Timo Hüpperling verzichten mussten, was seitens des Gastes aber keineswegs als Entschuldigung für die Niederlage herangezogen wurde.

Dennoch gelang es den Borussen zunächst nicht, sich entscheidend abzusetzen. Die Geistenbecker versuchten, über Leidenschaft und Engagement ins Spiel zu kommen, was zumindest bis zur 25. Minute gelang, denn zu diesem Zeitpunkt lagen sie lediglich mit 9:10 im Hintertreffen. Als sie dann jedoch in kürzester Zeit zwei Zeitstrafen absitzen mussten, nutzte die Borussia die numerische Überlegenheit zu ihrem Vorteil und erspielte sich einen halbwegs beruhigenden Vorsprung bis zum Halbzeitpfiff. Kurz bevor der Pfiff ertönte, erzielte der Mönchengladbacher Regisseur Jordi Weisz noch einen sehenswerten Kempa-Treffer.

Darum will Farke nach der ersten Klatsche mit Borussia „nicht draufhauen“

1:5 gegen Bremen : Darum will Farke nach der ersten Klatsche mit Borussia „nicht draufhauen“

Borussias Pleite in Bremen zum Nachlesen

Liveticker zum 1:5 : Borussias Pleite in Bremen zum Nachlesen

Die Ansprachen in der Pause waren deutlich. Der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur schwor seine Mannen darauf ein, noch einmal richtig Gas zu geben, um den Rückstand eventuell doch noch drehen zu können. Sein Gegenüber warnte davor, nicht nachlässig zu werden.

In den Anfangsminuten des zweiten Spielabschnittes hatten die Hausherren leichtere Probleme und die Gäste schafften es zumindest, ihren Rückstand nicht weiter anwachsen zu lassen. Dann machte sich allerdings die extrem gute Breite des Mönchengladbacher Kaders bemerkbar. Gleichgültig wen Rogoawska einwechselte, Qualität ging nicht verloren. Im Gegenteil, so war man in der Lage das Tempo weiterhin sehr hochzuhalten.