Handball-Regionalligist gesellt sich zur Spitzengruppe : Dritter Sieg in Serie lässt den TVK in der Tabelle klettern

Der TV Korschenbroich hat sein drittes Spiel in Folge gewonnen. Foto: Sven Frank

Handball-Regionalliga In der Handball-Regionalliga hat der TV Korschenbroich das dritte Spiel in Serie für sich entscheiden können. Vom TSV Bonn rrh. kehrte das Team von Gilbert Lansen mit einem 36:33-Sieg zurück. Beim verdienten Sieg tragen sich sogar beide TVK-Trainer in die Torschützenliste ein.

Von Alyssa Pannwitz

In einer hart umkämpften Partie gewann der Handball-Regionalligist TV Korschenbroich beim TSV Bonn rrh. mit 36:33 (19:16). Nach der Auftaktniederlage gegen Ratingen war das für den TVK der dritte Sieg in Folge, womit die Gäste sich in der Spitzengruppe etabliert haben und auf den vierten Tabellenplatz vorgerückt sind.

„Bonn ist eine sehr unangenehm zu spielende Mannschaft und gerade vor heimischem Publikum sehr stark“, sagte der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen im Anschluss an den Auswärtssieg. „Daher freue ich mich wirklich sehr, hier beide Punkte geholt zu haben, denn ich glaube, dass wird in Bonn nicht vielen Teams in dieser Saison gelingen.“

Einen besonders starken Auftritt legten die Gäste im Angriff hin. Sie waren extrem ballsicher, leisteten sich kaum technische Fehler und unterbanden damit die Tempogegenstöße der Hausherren, zumal auch das Rücklaufverhalten an diesem Tag sehr gut war. Damit beraubten sie dem TSV gleich eine seiner Stärken.

Beim TVK konnten sich sogar beide Torhüter in die Torschützenliste eintragen. Felix Krüger traf in der 21. Minute zum 14:11 und Mika Schoolmeesters in der 48. Minute zum 29:26. "Unsere Abwehr war eigentlich auch richtig gut, was man bei 33 Gegentore eher nicht vermutet", betonte Lansen nach dem Schlusspfiff. "Wir haben aber sehr viel Pech dabei gehabt. Abpraller kamen fast auf kuriose Weise immer wieder zum Gegner und auch Tore, bei denen der Ball vom Innenpfosten in unser Tor gelangte, waren keinen Seltenheit. Leider haben wir es erneut versäumt, obwohl häufiger ein beruhigender Vorsprung vorhanden war, das Spiel vorzeitig für uns zu entscheiden. Allerding muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment machen, denn sie hat sich auch bei engen Zwischenständen nicht aus der Ruhe bringen lassen."

Selbst als Maximilian Eugler nach seiner dritten Zeitstrafe in der 48. Minute bereits vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde, ließ sich der TVK nicht aus dem Rhythmus bringen. Ganz im Gegenteil, letztlich hatten die Korschenbroicher stets eine passende Antwort parat und damit letztlich einen verdienten Erfolg eingefahren. Ein Sonderlob erhielt dann auch das Schiesrichtergespann Jerome Breuer und Dennis Schaaf. "Das Spiel war nicht einfach zu leiten, aber das haben beide richtig gut gelöst", freute sich der Korschenbroicher Trainer nach dem Schlusspfiff

Die nächste Partie bestreite der TVK erst wieder in drei Wochen, wenn er beim OSC Rheinhausen antritt. Diese lange Unterbrechung passt TVK-Coach Gilbert Lansen nicht wirklich. "Mir wäre die Pause in vier Wochen lieber gewesen, zumal wir jetzt wieder aus dem Ryhthmus kommen. Positiv ist dagegen, dass sich angeschlagene Spieler auskurieren können. In der kommende Woche werden wir noch trainieren, ehe wir eine Woche Pause machen, wobei sich die Spieler aber auch individuell fit halten sollen“, so Lansen abschließend.