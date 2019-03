Squash: RSB feiert das Saisonfinale

Mönchengladbach Zwar gibt es am Ende noch eine Heimniederlage gegen Krefeld, mit der Rang sechs verspielt wird, doch die Rheydter Squasher sind froh über den Bundesliga-Erhalt, feiern gemeinsam mit dem Gegner und planen bereits die Mannschaft für die kommende Saison.

Zu Ende ist die erste Saison des Rheydter Squashclubs RSB in der Bundesliga-Nord. Er schloss nach 18 Spieltagen auf Platz sieben ab. Ein Abstieg war schon vor den beiden letzten Spieltagen gebannt. Beim Bundesliga-Mitaufsteiger SC Diepholz, der in der Tabelle Platz fünf schaffte, holten die Rheydter ein 2:2 durch Siege von Toon van Baekel und Simon Wolter nach jeweils 1:3 Sätzen. Johan Bouquet und Felix Göbel mussten sich ihren starken Gegnern geschlagen geben. Im Heimspiel gegen Krefeld gab es eine 1:3-Niederlage. „Jetzt haben wir erst einmal Pause, bis die neue Saison im September wieder beginnt“, sagt RSB-Vorsitzender Paul-Ludger Schmitz. „Im Sommer stellen wir unsere Mannschaft vor, mit der wir in neue Bundesligasaison gehen.“