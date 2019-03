Handball: Beckrath steigt ab und Bernd Mettler hört beim HSV auf

Mönchengladbach Mit dem 27:37 gegen Mitaufsteiger TuS Lintfort ist der Abstieg der Beckrather aus der Landesliga besiegelt. Beim HSV Rheydt verkündet Trainer Bernd Mettler seinen Abschied zum Saisonende, weil in der Mannschaft einiges anders laufe, als er sich das vorstelle, und nimmt die 23:36-Niederlage danach auf seine Kappe.

Der TV Beckrath kann das Kapitel Landesliga nach einem Jahr bereits wieder schließen. Die 27:37 (10:18)-Niederlage beim Mitaufsteiger TuS Lintfort besiegelte nun endgültig den Abstieg in die Bezirksliga. Die Gäste hielten in den ersten zehn Minuten bis zum Zwischenstand von 4:6 noch ganz passabel mit, doch dann brachen alle Dämme und man hatte keine Chance mehr. TVB-Tore: Giesen (6/3), Brenner, Donga (je 4), Busch, Wormuth, Vieregge, Rostek (je 3) und Flock.

Völlig überraschend verlor der HSV Rheydt gegen den abstiegsbedrohten TV Schwafheim mit 23:36 (13:13). „An der Niederlage muss ich mir wohl die Schuld geben“, betonte Trainer Bernd Mettler. „Ich habe der Mannschaft vor dem Spiel gesagt, dass ich nach der Saison aufhören werde, und das war wohl der falsche Zeitpunkt. In der Mannschaft laufen einige Dinge anders, als ich sie mir vorstelle, deshalb höre ich auf.“ In der Partie selber vergaben die Hausherren eine Vielzahl bester Chancen, was die kämpferisch stark auftretenden Gäste stets zu nutzen wussten. „Schwafheim wollte den Sieg einfach mehr und hat deshalb auch verdient gewonnen“, so Mettler. HSV-Tore: Rosskamp, Bössem (je 6), Ciecerski (3), Ma. Gogol, Nixdorf (je 2), Batz (1/1), Jansen, Schmitz und F. Langen.

Nach einer verkorksten ersten Halbzeit berappelte sich der TV Geistenbeck II noch und gewann in einer torreichen Partie gegen die Zweitvertretung der Turnerschaft St. Tönis letztlich verdient mit 35:32 (17:20), wobei beide Seiten ein sehr hohes Tempo gingen und nicht so hohen Wert auf die Abwehrarbeit legten. TVG-II-Tore: Dauben (10), Stapper (8), Klinger (5/1), Altemeier (4), Hofmann, Fimmers (je 2), Dirksen, Meyer, Zimmermanns und Beckers.

Der ATV Biesel scheint seine kleine Krise überwunden zu haben und gewann beim Verfolger ASV Süchteln souverän mit 33:28 (15:12). Die Gäste waren von der ersten Sekunde an hellwach und kamen häufig über Tempogegenstöße zum Erfolg, während sie aus dem gebunden Spiel doch etwas an Durchschlagskraft vermissen ließen. In der zweiten Halbzeit lagen sie teilweise mit neun Toren in Front und ließen das Spiel am Ende nur noch locker auslaufen. ATV-Tore: Saxenhausen (9/1), Genenger (7), Küllertz (7/4), Kox, Küsters (je 3), Döhlert, Verweij, Burkhardt und Krichel.