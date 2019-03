Handball: TVK zieht mit Essens Reserve gleich

Mönchengladbach Dank eines knappen, aber verdienten 33:32-Erfolgs über TuSem II sind die Korschenbroicher nun punktgleich mit dem Tabellenvierten der Nordrheinliga und kommen ihrem Saisonziel damit immer näher. Vor allem die erste Halbzeit der Hausherren war bärenstark.

Das war ein Muster an Effektivität: Nur zwei Tore warf Tim Christall in der Heimpartie gegen TuSem Essen II, doch die beiden Treffer des Linkshänders zum 30:28 und 31:29 sorgten dafür, dass der TV Korschenbroich die Partie nicht aus der Hand gab. Und Dustin Franz erzielte gar nur ein Tor, doch auch das war mit dem 33:31 in der 60. Minute ein ganz wichtiges. Denn so kamen die Essener nicht mehr heran, und der TVK feierte einen 33:32 (20:15)-Heimsieg, mit dem er in der Tabelle nach Punkten mit dem auf Rang vier stehenden Kontrahenten gleichzog.

Diese bewertete Dirk Wolf so: „Wir haben in der ersten Hälfte sehr gut gespielt, wir hatten ein hohes Tempo und haben kaum Fehler gemacht, vor allem keine technischen. Damit war ich sehr zufrieden. Wir sind aggressiv ins Spiel gekommen und haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“ Gestützt auf eine gute Abwehr kam der TVK vor allem über seine Außenspieler zu schnellen und einfachen Toren, David Biskamp erzielte dabei acht seiner am Ende neun Treffer – inklusive vier Strafwürfen – in den ersten 30 Minuten. Dass es zum Schluss noch einmal eng wurde, erklärte Wolf so: „Am Ende waren viele Spieler müde, weil sie lange durchspielen mussten. Die Jungs haben aber trotzdem viel Gas gegeben und letztlich den Sieg verdient eingefahren.“