Fußball: FC gewinnt das Derby gegen Jüchen spät

Mönchengladbach Bis zur 82. Minute führen die Gäste im Landesliga-Lokalduell und haben nach einer gelb-roten Karte gegen FC-Kapitän Pascal Schellhammer sogar Überzahl, doch dann drehen Oguz Ayan und David Godlevski die Partie noch zugunsten der Westender, die nun Tabellenzweiter sind. Der VfL muss als Vorletzter weiter zittern.

Die Westender fingen gut an, haderten aber zu sehr mit den Dingen, die nicht gut funktionierten. Nach etwa 20 Minuten kamen die Gäste besser ins Spiel und bewegten sich auf Augenhöhe. Nach der Halbzeitpause war Jüchen sogar spielbestimmend und ging in der 51. Minute in Führung. FC-Kapitän Schellhammer hatte den Ball verloren, Sven Raddatz bugsierte die abgefälschte Kugel über Martin Hahnen hinweg ins Tor. Der FC-Keeper war chancenlos. „Die Mannschaft hat es über weite Strecken des Spiels gut gemacht“, sagte Walter Muyres, Zweiter Vorsitzender des VfL. „Mit der Einstellung sollten wir in den kommenden Spielen wieder punkten können.“