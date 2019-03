Jugendhandball: Biesels A-Jugend verliert ihr letztes Saison-Heimspiel

Mönchengladbach Die weibliche A-Jugend des ATV gewinnt deutlich gegen den TV Lobberich, die männlichen Kollegen unterliegen dagegen knapp. Die B-Jungs des TVK gewinnen gegen Solingen, die C-Jungs müssen sich dem Tabellenführer Bergischer HC deutlich geschlagen geben.

In der Oberliga hat die weibliche A-Jugend des ATV Biesel gegen den TV Lobberich souverän 31:21 gewonnen. Dabei konnte Trainer Thomas Fink wieder auf den vollen Kader zurückgreifen. „Schon beim Aufwärmen konnte man sehen, dass die Mädels heute gewinnen wollten“, so Fink. Und das zeigte die Mannschaft auch von der ersten Minute an. Über ein schnelles 3:0 und 8:2 stand es nach 15 Minuten bereits 11:3. Ein Garant dafür war die Abwehr, die so gut wie nichts zuließ. Im Angriff glänzte Meike Reschke mit elf Treffern. „Der Sieg war hochverdient“, fand Fink.