Squash: Der Rheydter Nachwuchs ist erfolgreich

Squash Der Nachwuchs des Squashclubs RSB Rheydt gewann bei den NRW-Jugendmeisterschaften für das Rheinland souverän alle Spiele und wurde Meister.

Durch den Gewinn des Titels in der Jugendliga Rheinland qualifizierte sich der RSB gemeinsam mit der Jugendmannschaft aus Duisburg für das Turnier der besten vier Jugendmannschaften aus NRW und trifft hier auf die Mannschaften aus Hasbergen und Paderborn. Mit der aktuellen Jugendmannschaft rechnet sich der RSB auch beim Finale der NRW-Meisterschaften gute Chancen aus – zumal in Thimi Christiaens ein weiterer hoch talentierter Spieler mit zum Team gehört. Der 16-jährige Belgier zählt in seiner Altersklasse wie Jan Wipperfürth zur europäischen Spitze im Squash. Er wird am kommenden Wochenende im Heimspiel in Rheydt gegen Krefeld zum ersten Mal in der Bundesliga zu sehen sein.