Fußball: Schnitzler hadert mit Schiedsrichter

Mennraths Nico Krätschmer scheitert hier am Tönisberger Torwart Nick Esser, bereitete aber das wichtige 2:2 beim 3:2-Sieg vor. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Der Trainer des Rheydter SV findet deutliche Worte, sein Team ist der einzige Gladbacher Bezirksligist, der am Wochenende verliert. Giesenkirchen, Mennrath und Kleinenbroich feiern Siege, Lürrip muss sich mit einem Unentschieden zufrieden geben.

Bei frühlingshaftem Wetter hatten die Gladbacher Spaß am Fußball, denn sie schnitten recht erfolgreich ab und holten drei Siege und ein Unentschieden, es nur der RSV verlor.

Dülkener FC – DJK/VfL Giesenkirchen 2:4 (1:2) . Die Dülkener Führung aus der 25. Minute beantwortete der aktuelle Spitzenreiter umgehend durch Andreas Jans (28.) und Kevin Mertens (30.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jans (57.) auf 3:1. Auch der Anschlusstreffer sieben Minuten später schockte das Hansen-Team nicht im geringsten. Jans mit seinem Treffer Nummer drei sorgte in der Nachspielzeit (90.+5) für den nächsten Dreier.

Victoria Mennrath – VfL Tönisberg 3:2 (1:2) . Zweimal kam Tönisberg in den Genuss einer Führung, wobei das 1:0 aus einem Foulelfmeter resultierte, da Torhüter David Platen beim Nachfassen den Gegner von den Beinen geholt hatte. Oliver Krüppel (16.), Evgenij Pogorelov (51.) und der kurz zuvor eingewechselte Sandro Meyer (84.) trafen zum hochverdienten Erfolg des neuen Tabellendritten, der bei fast 20 weiteren Torchancen weitaus höher hätte siegen können.

SV Lürrip – SV Schwafheim 2:2 (1:2) . Lürrip ging früh in Front (5. Minute Qlirim Cubaj), kassierte aber noch vor dem Seitenwechsel zwei Gegentore. Tobias Busch mit seinem 19. Saisontreffer (55.) sorgte vorzeitig für die Punkteteilung. „Angesichts der angespannten Personallage und den vorherigen Niederlagen bin ich mit dem Punkt zufrieden“, sagte Dominik Pasculli, dessen Vertrag am Samstag verlängert wurde. Die Nominierung von fünf Spielern aus der Reserve sowie die Re-Aktivierung von Markus Kleff zahlte sich dann doch positiv aus.

DJK Fortuna Dilkrath – Rheydter SV 5:3 (1:2). „Ich habe bisher nichts über die Schiedsrichter gesagt, aber der heutige war der Schlechteste in dieser Saison“, ärgerte sich RSV-Trainer René Schnitzler und führte aus: „Jeden Körperkontakt von uns hat er abgepfiffen, Dilkrath kam ungeschoren davon. Es gab eine berechtigte Rote Karte gegen Lawrence Aidoo wegen Handspiels auf der Torlinie sowie einen unberechtigten Foulelfmeter gegen uns – so kannst du nicht gewinnen, zumal wir drei wichtige Spieler ersetzen mussten. Aber die zwei aus der Kreisliga-C-Mannschaft haben ihre Sache gut gemacht.“ Silvio Cancian (29.) zur 1:0-Führung, Ferdi Berberoglu (23.) zum 2:0 und bereits in Unterzahl Visar Haklaj (75.) zum 3:3 trafen für den „Spö“.