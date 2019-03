Handball: Form des TV Geistenbeck ist schon fast beängstigend

Mönchengladbach Auch ein Halbzeit-Rückstand schreckt den TVG nicht, der nach dem Seitenwechsel die Turnerschaft St. Tönis dominiert und am Ende deutlich 30:21 gewinnt. Der TV Korschenbroich II wehrt sich mit seinen A-Jugendlichen wacker, verliert aber gegen Kaldenkirchen 26:31.

Die Form des TV Geistenbeck nimmt langsam aber sicher beängstigende Formen an, und so wurde auch die Turnerschaft St. Tönis mit einer 21:30 (12:11)-Niederlage im Gepäck wieder auf die Heimreise geschickt. Die Geistenbecker vertrauen auf ihre eigene Stärke, und so war auch ein 11:12-Rückstand zur Halbzeit kein Grund, die Ruhe zu verlieren. Als die Hausherren ihre Deckung nach dem Wechsel deutlich offensiver ausrichteten, bekam St. Tönis von Minute zu Minute mehr Probleme, der TVG egalisierte, zog vorbei und baute den Vorsprung dann kontinuerlich aus. „Wir haben uns einmal mehr nicht beirren lassen und das Spiel in den letzten 20 Minuten für uns entschieden“, freute sich Trainer Thomas Laßeur. „Besonders erfreulich war heute die Treffsicherheit unserer Außen Jens Hermanns und Alexander Meissner.“ TVG-Tore: Hermanns (7/1), A. Meissner (5), D. Meissner (4), Bautz, Bremges, Crews (je 9), de la Vega (2), Reinartz, Schütte und Schumacher.