Baseball in Mönchengladbach : Blackcaps dürfen hoffen

Baseball in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Baseballer könnten in der zweiten Jahreshälfte noch eine kurze Saison mit sechs Teams spielen. Im American Football scheint es dagegen im Jahr 2020 keine Ligaspiele zu geben.

Unter normalen Umständen würden jetzt sowohl die Footballer des Wolfpack als auch die Baseballer der Blackcaps in die wohlverdiente Sommerpause gehen. Aber in Zeiten des Coronavirus ist alles eben anders. Während es im American Football in dieser Saison keine Meisterschaften gibt – eine Ausnahme könnte es bei den Damen geben –, wollen die Baseballer dagegen eine kurze Spielzeit über die Bühne bringen. Doch fix ist auch diese Entscheidung des hiesigen Landesverbandes noch längst nicht.