Interview Jörg Evertz : „Wickrath bietet genau das, was ich gesucht habe“

Mönchengladbach Mit dem TCC Waldniel stieg Jörg Evertz in die Oberliga auf. Trotzdem wechselt er zum TuS Wickrath. Im Interview spricht er über die Gründe.

Ein Jahr Bundesliga, drei Spielzeiten in der 2. Bundesliga und über zehn Jahre unter den Top 50 der deutschen Rangliste – Jörg Evertz ist einer der bekanntesten Tischtennisspieler der Region. Zur kommenden Saison wechselt er nach elf Jahren vom TCC Waldniel zum TuS Wickrath. Im Interview mit unserer Redaktion spricht der 45-Jährige über die Gründe für seinen Wechsel, die Faszination Tischtennis und was ihn zuletzt vom Training abhielt.

EVERTz Bei mir ist es eine etwas längere Geschichte, da ich mich zwischenzeitig auch in Quarantäne befunden habe und somit die letzten beiden regulären Saisonspiele nicht absolvieren konnte. Ich habe daher seit Anfang März keinen Ball mehr gespielt – das hält bis heute an. Das ist nun schon eine vergleichsweise lange Pause.

Wie geht man nach einer so langen Pause wieder an den Sport heran?

Evertz Die Binsenweisheit lautet ja, dass mit steigendem Alter auch die Vorbereitungszeit steigt. Das trifft natürlich auch auf mich zu. Aber wenn man die Bewegungen seit über 30 Jahren macht, ist es nur eine Frage der Zeit, wieder in Tritt zu kommen. Dafür gibt es systemisches Training, um erst einmal wieder in die Abläufe zu kommen. Man fokussiert sich dabei auf bestimmte Schläge, Vor- und Rückhand zum Beispiel. Immer abwechselnd und mit einer hohen Anzahl von Ballwechseln. Um mich körperlich fit zu halten, gehe ich zudem regelmäßig laufen. Das macht mir mittlerweile sogar fast Spaß.

Evertz Ich hatte aufgrund meiner persönlichen Situation schon in der Rückrunde einige Spiele verpasst. Das wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in der neuen Saison der Fall gewesen. Ich sage es mal so: Ich spiele lieber in einem Verein, bei dem man sich freut, dass ich spiele, als in einem Verein, bei dem man mir eventuell etwas unterstellt, wenn ich eben nicht kann. Wir haben uns in einigen Sichtweisen ein Stück weit auseinander entwickelt.