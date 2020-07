Tennis-Bundesliga : Ein Sommer der anderen Art für den GHTC

Tennis Die Bundesliga fällt dieses Jahr aus, der GHTC ist aber glimpflich durch die Krise gekommen. Teamchef Henrik Schmidt beschäftigt sich schon mit 2021.

Telefonieren, Flüge prüfen, schauen, wie und wo die eigenen Spieler derzeit auf internationalen Tennisturnieren auftreten – und wer überhaupt verfügbar ist. Die vergangenen Wochen hätten durchaus stressig für Henrik Schmidt werden können. Waren sie allerdings nicht. Denn anders als üblich im Sommer musste sich der Teamchef des Gladbacher Hockey- und Tennisclubs nicht auf den Start der Bundesliga vorbereiten. Die höchste deutsche Tennis-Spielklasse findet in diesem Jahr nicht statt. Die Corona-Pandemie hat auch hier Einfluss genommen. Statt dem Lokalderby gegen den TC Blau-Weiss Neuss verfolgte Schmidt daher am vergangenen Sonntag ein Tennisturnier für Kinder. „Da dachte ich mir schon: Beim Tennis bist du trotzdem, aber du schaust dir ein anderes Niveau an“, sagt Schmidt und lacht.

Mit den Spielern blieb Schmidt während der Pandemie stets in Kontakt. In einer WhatsApp-Gruppe hielt man sich gegenseitig auf dem Laufenden. Langeweile kam da nicht auf, wie Schmidt berichtet: Einer heiratete in der Zeit, ein anderer wurde Vater, der Ukrainer Sergiy Stakhovski gründete zudem ein Wein-Label und der Slowake Andrej Martin ging drei Wochen in den Alpen wandern. Daniel Altmaier, der einst mit 15 Jahren beim GHTC debütierte, steckte sechs Wochen bei seinem Trainer in Argentinien fest.