TV Korschenbroich : Start in die Vorbereitung mit drei Neuzugängen

Henrik Schiffmann kehrt nach drei Jahren zum TV Korschenbroich zurück. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Der TV Korschenbroich startet in die Vorbereitung für die neue Spielzeit. Dazu gab man nun die Testspiel-Gegner bekannt. In der kommenden Spielzeit möchte der Verein um den Aufstieg in die 3. Liga mitspielen.

Am vergangenen Montag startete der TV Korschenbroich in die Vorbereitung für die Saison 2020/21. Nach Platz drei in der abgelaufenen – und coronabedingt abgebrochenen – Spielzeit in der Regionalliga möchte der TV in der kommenden Saison um den Aufstieg in die 3. Liga mitspielen.

Im Team sind die personellen Veränderungen dafür gering. Einzig Tim Dicks (für ein Studium nach Salzburg) und Viktor Fütterer (Karriereende) verließen den Verein. Neu sind hingegen Marcus Neven und Lukas Bark aus der A-Jugend des TSV Bayer Dormagen. Als „Königstransfer“ bezeichnet der Verein zudem die Rückkehr von Henrik Schiffmann. Er wechselt vom Zweitligisten HSG Krefeld nach Korschenbroich und trug bereits zwischen 2015 und 2017 das TV-Trikot.

„Mit den drei Neuzugängen gehen wir nach längerer Zeit wieder mit einem 14er Kader in eine Saison und haben zudem jede Position doppelt besetzt. Marcus Neven und Lukas Bark werden uns mehr Tiefe geben, während Henrik Schiffmann uns natürlich aufgrund seiner Qualitäten und seiner Erfahrung noch einmal einen Qualitätsschub geben soll. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Aufgebot. Wir können sicher einiges erreichen“ sagt Klaus Weyerbrock, Sportlicher Leiter beim TV Korschenbroich, in einer Pressemitteilung.

Nach einer dreimonatigen „Zwangspause“ nahm die Mannschaft bereits im Juni für eine vierwöchige Eingewöhnungsphase den Trainingsbetrieb wieder auf. Nun beginnt die reguläre Vorbereitungsphase, bestehend aus sieben Trainingswochen und neun Testspiele gegen teils höherklassige Gegner. Die erste Test-Begegnung soll am 25. Juli in der Korschenbroicher Waldsporthalle gegen die Limburg Lions aus den Niederlanden steigen – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

„Wir haben auch in diesem Jahr eine sehr intensive Vorbereitung mit einem anspruchsvollen Testspielprogramm vor uns. Dabei haben wir im Vergleich zum letzten Jahr darauf geachtet, insbesondere in der zweiten Vorbereitungsphase auch gegen das eine oder andere höherklassige Team spielen zu können“, sagte Klaus Weyerbrock. Das „Hand.Ball.Herz“-Turnier in der Korschenbroicher Waldsporthalle musste der Verein in diesem Jahr hingegen absagen.

Die neue Saison soll für den TV Korschenbroich am 30. August auswärts bei der Zweitvertretung von TuSEM Essen beginnen. Das erste Heimspiel steigt dann eine Woche später gegen die HSG Siebengebirge.

Der vorläufige Testspielplan der Saisonvorbereitung im Überblick: