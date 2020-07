Nach Washington Redskins : Auch Cleveland Indians wollen Namen prüfen

Köln Ein zweites US-Team erwägt im Zuge der Rassismus-Debatte möglicherweise eine Änderung seines Vereinsnamens. Die Cleveland Indians aus der Baseball-Liga MLB erklärten wie zuvor schon das Football-Team der Washington Redskins, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Nach den Washington Redskins aus der US-Football-Profiliga NFL stellen auch die Cleveland Indians aus der Major League Baseball (MLB) ihren Namen auf den Prüfstand. "Die jüngsten Unruhen in unserer Gemeinde und unserem Land haben die Notwendigkeit unterstrichen, dass wir uns als Organisation in Fragen der sozialen Gerechtigkeit weiter verbessern müssen", teilte das Baseball-Team mit. In den anstehenden Beratungen solle der "beste Weg in Bezug auf unseren Teamnamen" gefunden werden.