U19-Coach übernimmt : Trainerwechsel beim 1. FC Mönchengladbach nach drei Spielen

Mönchengladbach Nachdem der 1. FC Mönchengladbach mit drei Niederlagen in die Saison gestartet ist, hat der Klub entschieden, die Zusammenarbeit mit Alexi Triantafillidis zu beenden. Stefan Laucke übernimmt nun das Amt des Cheftrainers.

Triantafillidis, der zuvor Co-Trainer des ambitionierten Landesligisten VSF Amern gewesen war, trat im Sommer eine schwierige Aufgabe an. Insgesamt 18 neue Spieler musste er nach dem großen Umbruch binnen fünf Wochen Vorbereitungszeit integrieren. „Ich finde schon, dass man in der kurzen Zeit eine Handschrift von mir gesehen hat. Leider konnten wir in den Spielen auch nicht immer aus den Vollen schöpfen“, sagte Triantafillidis, der sich trotz der Niederlagen immer schützend vor sein Team gestellt hatte.

Aber der Fußball ist nun mal schnelllebig und oft sehr erfolgsorientiert, wie auch der 42-Jährige nun erleben musste. Dennoch hegt er keinen Groll und ist mit den Westendern im Guten auseinandergegangen. „Ich kann die Entscheidung schon verstehen. Beim Fußball kommt es halt auf die Ergebnisse an, diese haben leider nicht gestimmt. Dennoch wäre ich gerne länger geblieben und hätte hier weiter mit der Mannschaft gearbeitet, denn diese ist mir wirklich ans Herz gewachsen“, so Triantafillidis.

Seine Nachfolge ist derweil auch schon geklärt. Ab sofort übernimmt Stefan Laucke die Verantwortung der Mannschaft. Der 42-Jährige kommt aus den eigenen Reihen und war bislang für die U19 des Vereins verantwortlich. Zuvor trainierte er dort die U15-Junioren in der Niederrheinliga. In der vergangenen Spielzeit lief er zudem in zwei Spielen für die Reservemannschaft auf. „Mit Stefan Laucke haben wir eine gute Lösung gefunden. Seine Ansagen und taktischen Vorgaben sind sehr überzeugend. Er kennt bereits einige Spieler aus dem letzten Jahr und weiß auch für die Zukunft, auf welche Spieler er aus dem Jugendbereich bauen kann“, so Thissiadis.