Tischtennis, Verbandsliga : TTG Langenfeld fährt Sieg in Bestbesetzung ein

Langenfeld Erstmals in der noch jungen Saison der Tischtennis-Verbandsliga kann die TTG Langenfeld Bestbesetzung stellen und gewinnt bei der TG Neuss II 7:5. Das Ergebnis ist knapper als nötig. Das Team strebt einen sicheren Mittelfeldplatz an.

Obwohl die Saison noch sehr jung ist, musste der Tischtennis-Verbandsligist TTG Langenfeld bereits mit personellen Einschränkungen kämpfen. In den ersten beiden Partien konnten entweder Jan Strothmann oder Pascal Kampa aus privaten Gründen nicht mitwirken. Jetzt traten die Langenfelder erstmals in Bestbesetzung an – was sich durch den 7:5-Erfolg bei der TG Neuss II gleich bezahlt machte. „Es war ein verdienter Sieg, der knapper ausfiel als eigentlich nötig. Wir hätten sicherlich auch mit 9:3 gewinnen können, sind aber aktuell trotzdem zufrieden“, fand der erfahrene TTG-Sprecher Stefan Boll.