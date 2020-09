Fußball : Neu aufgestellt mit Routiniers

Fußball Bezirksligist Odenkirchen hat erneut einen Umbruch im Kader vollzogen. Neben neuen Talenten sind auch einige Ex-Spieler an die alte Wirkungsstätte zurückgekehrt.

Zur Erinnerung: Vor etwas mehr als einem Jahr gab es Zoff zwischen dem alten Vorstand und den Spielern, der nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigegangen war und letztendlich im Abstieg aus der Landesliga endete. Viele Spieler verließen Odenkirchen, die meisten Richtung Jüchen, das damals ebenfalls in die Bezirksliga abstieg. In Odenkirchen wechselten anschließend Vorstand und sportliche Führung, zudem halfen die Spieler der ehemaligen Reserve halfen dem Verein, indem sie sich dazu bereit erklärten, in der Bezirksliga ihr Bestes zu geben. Die meisten Akteure traten indes nach dem Klassenverbleib in der Corona-bedingt abgebrochenenen Saison wieder in die zweite Reihe zurück und machten damit nun Platz für neue Spieler.