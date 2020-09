Fußball : Rhenania Hochdahl und Trainer Frank Kober trennen sich

Hochdahl Nach drei Niederlagen in der Düsseldorfer Fußball-Kreisliga A steht fest: Die Chemie zwischen Frank Kober und der Mannschaft stimmte nicht.

Nach den drei Niederlagen zum Auftakt und Platz 18 trennen sich die Wege von Frank Kober und dem A-Kreisligisten Rhenania Hochdahl. Darauf einigten sich beide Parteien im Anschluss an ein Gespräch gleich nach der 2:3-Heimniederlage gegen den CfR Düsseldorf-Links. Peter Mollenhauer, der Sportliche Leiter des SCR, machte deutlich: „Natürlich hatten wir uns nach dem glücklichen Aufstieg alle einen besseren Start gewünscht. Aber die drei Niederlagen stehen nun einmal da. Wir können Frank Kober jedoch überhaupt keinen Vorwurf machen. Er hat viel investiert und alles versucht, die Mannschaft in die Erfolgsspur zu bringen. Am Ende hat es nicht gepasst und wir als Vorstand waren gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, die sicher nicht leicht fiel.“