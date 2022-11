Adventszeit in Mönchengladbach Weihnachtsmusik und Plätzchenduft in der Burggrafenhalle

Die Gemeinschaftshauptschule Kirschhecke hatte sogar einen eigenen Plätzchenbazar, auf dem man sich aus einer Vielzahl von selbstgebackenen Keksen seine eigene Tüte zusammenstellen konnte. Die Erlöse der jeweiligen Stände kommen den Einrichtungen direkt zugute. Während die Besucherkinder unterschiedliche Angebote wie das Dekorieren von Lebkuchenherzen oder das Basteln von kleinen Weihnachtsbäumen in Anspruch nehmen konnten, hatten die Eltern Zeit für einen Kaffee oder einen Glühwein, bei dem sie die weihnachtliche Livemusik auf der Bühne genießen konnten. „Bisher war ich noch gar nicht in Weihnachtsstimmung, aber irgendwie hat sich das schlagartig geändert, als ich hier reingekommen bin“, sagt Rentnerin Else Dohmen, die den Nachmittag in der Burggrafenhalle mit ihren beiden Nachbarinnen verbringt. „Die Männer hatten heute keine Lust“, sagt sie weiter.