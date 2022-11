Umfrage der IHK Unternehmen halten Mitarbeiter trotz sinkender Konjunktur

Die im Frühjahr noch spürbare Zuversicht der Unternehmer hat sich eingetrübt. Erst kam der Fachkräftemangel, dann Corona, jetzt der Krieg in der Ukraine mit steigender Inflation und der Energiekrise als Folgen: Die Wirtschaft schaut derzeit nicht mehr so zuversichtlich in die Zukunft wie zu Beginn des Jahres. Das zeigt das Herbst-Konjunkturbarometer der Industrie- und Handelskammern (IHK) im Rheinland.