Spontane Aktion in Mönchengladbach Würstchen, Fritten und Kaffee für Obdachlose im Weihnachtsdorf

Als Schausteller, so erzählt Vater Bruno Dreßen, hat man gerade in der kalten Jahreszeit schnell Kontakt zu Obdachlosen, die Hunger haben oder Schlafplätze suchen. „Bei der Suche nach Schlafplätzen in unseren Hütten konnten wir helfen.“ So stellen Vater und Sohn auch in diesem Jahr nach dem Ende des Tagesgeschäfts einige Schlafplätze zur Verfügung. „Es stört niemanden, wenn nachts in den Ecken der Bänke unseres Weihnachtsdorfes einige Menschen liegen und Schlaf suchen. Die erhalten zudem den Schlüssel zur Toilette. So verlassen sie den Ort sauber und uns reicht ein freundliches Dankeschön.“