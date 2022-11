Haushalt in Mönchengladbach Ampel will mehr Bäume und Katastrophenschutz

Safir, Boris Wolkowski, Ulla Schmitz (beide Grüne) und Achim Wyen (FDP) betonten, auch bei der finalen Haushaltsklausur am vergangenen Wochenende seien keine Verteilungskämpfe geführt worden, es habe große Einigkeit gegeben. Das ist keine große Überraschung, denn die Stadt hat in ihrem aktualisierten Haushaltsentwurf mit frischeren Zahlen gearbeitet und dabei aber kaum Veränderungen vorgenommen. Es gab nur noch ein kleines bisschen mehr Geld zu verteilen für SPD, Grüne und FDP. So sind für Baumpflanzungen im kommenden Jahr jetzt 420.000 Euro eingeplant, was 5000 Euro mehr sind als vor zwei Wochen. Das Jugendparlament und die Stadtteilkoordination bekommen einen Klacks mehr (jeweils 5000 Euro). Unverändert geblieben ist der Posten für Spielplatzsanierungen, für den 600.000 Euro im Jahr 2023 eingeplant sind von der Ampel. „Wir wollen eine Freizeitgestaltung ohne Konsumzwang ermöglichen“, sagte Safi dazu. 100.000 Euro gibt’s für ein Sommerferienprogramm für Jugendliche. Die Ampel-Politiker betonten zudem, die Planung für den Bau einer siebten Gesamtschule angehen zu wollen. „Diese Gesamtschulplätze werden gebraucht“, sagte Ulla Schmitz.