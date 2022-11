Vorträge in Mönchengladbach US-amerikanischer Professor klärt in Schulen über Todesstrafe auf

„Aber das stimmt nicht. In den Bundesstaaten, in denen es die Strafe gibt, sind die Mordraten höher als in jenen, in denen diese drastische Strafe nicht existiert. Dazu gibt es Studien. Das ist kein Geheimnis, man muss sich nur damit beschäftigen wollen“, sagt Kain. Auch die vielen unschuldig hingerichteten Menschen lassen nachdenklich werden. „170 Menschen sind seit 1973 nachgewiesenermaßen unschuldig getötet worden. Man mag sich das gar nicht vorstellen“, sagt Kain. Ist man in den USA schwarz, so ist das Risiko nach einem Vorfall zum Tode verurteilt zu werden laut Kain übrigens elfmal so hoch, als bei Menschen mit weißer Hautfarbe. „Das ist Diskriminierung auf höchstem Niveau“, sagt er.